Eros Ramazotti kommt nach Mainz

Italo-Superstar Eros Ramazotti gastiert am 7. Juli im Mainzer Volkspark (© Rudolf Uhrig)

Mainz - Peu a peu weitet sich der künstlerische „Summer in the City”-Radius. Jetzt gab Veranstalter Mainzplus Citymarketing den Auftritt von Eros Ramazotti am 7. Juli bekannt. Der italienische Superstar ist der erste Act, der 2023 im Volkspark über die Bühne geht.

Vorverkauf startet am Mittwoch

Vier Jahre nach seinem letzten Studioalbum hat Eros Ramazotti 2022 bekannt gegeben, dass er mit neuer Musik auf Tour geht. Der allgemeine Vorverkauf startet am Mittwoch, 30. November, 10 Uhr. Tickets gibt es ab 74,50 Euro inklusive Gebühren unter anderem auf der Website von „Summer in the City” (www.summerinthecity-mainz.de) oder im Mainz Store am Markt 17.

Der Sänger, Musiker und Songwriter, der in seiner fast 40-jährigen Karriere auch mit zahlreichen internationalen Stars, wie etwa Joe Cocker, Cher oder Tina Turner zusammenarbeitete, gehört zu den populärsten italienischen Künstlern und hat weltweit über 60 Millionen Tonträger verkauft. Außerdem war er viele Jahre Stürmer der Fußballmannschaft italienischer Sänger und erzielte in 222 Spielen für wohltätige Zwecke 123 Tore.

Multitalent mit italienischem Charme

Das Multitalent, das neben einer unverkennbaren Stimme über herausragende Entertainer-Qualitäten verfüge und verschiedene Instrumente beherrsche, begeistere das Publikum neben seiner unglaublichen Präsenz mit jeder Menge italienischem Charme, so Mainzplus Citymanagement.

Eros Ramazzotti ist der vierte bestätigte Künstler des Open Air-Festivals. Am 30. Juni 2023 bringen „The Hollywood Vampires“, die Band um Schockrocker Alice Cooper und den Hollywood Schauspieler Johnny Depp, die Zitadelle mit einer Mischung aus Rock-Klassikern und Eigenkompositionen zum Kochen.

Künstler bei „Summer in the City” 2023 30. Juni, Zitadelle: Hollywood Vampires 7. Juli, Volkspark: Eros Ramazotti 15. Juli, Zitadelle: Simply Red 30. Juli, Zitsdelle: Philipp Poisel

Am 15. Juli 2023 werden Simply Red, eine der erfolgreichsten englischen Live-Formationen ihr Hit-Feuerwerk auf der Zitadelle abbrennen. Die Band hat zudem neues Material im Gepäck.

Philipp Poisel bringt am 30. Juli 2023 eine Mischung aus energiegeladenen Pop-Hymnen und filigranen, poetischen Balladen auf die Zitadelle.

Bereits am Donnerstag will Programmplanerin Verena Campailla-Heinz einen weiteren Programmpunkt zur 25. Auflage des Festivals bekannt geben.