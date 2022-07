Erst Hitzerekord - jetzt Gewitter

Eine Gewitterfront zieht auf. (Archivfoto: dpa/Patrick Pleul)

MAINZ - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwochabend vor starkem Gewitter in der Region gewarnt. Die amtliche Warnung gilt bis 22 Uhr.

Von Südwesten ziehe das Gewitter auf. Dabei gibt es über Mainz, Wiesbaden und Darmstadt Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.

In Hessen und Rheinland-Pfalz war am Dienstag der heißeste Tag des Jahres gemeldet worden. Auch der Mittwoch erreichte noch Temperaturen in anderen Bundesländern von über 40 Grad Celsius.

Am Donnerstag wird es laut DWD heiter bis wolkig. Vereinzelt seien kurze Schauer zu erwarten, überwiegend bleibe es jedoch trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 25 bis 31 Grad.