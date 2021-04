Erst Sonne, dann Wolken und Regen in Hessen erwartet

Auch die ersten Frühlingsblüher zeigen sich dieser Tage. (Foto: dpa)

OFFENBACH - Zum Ostersonntag erwartet die Menschen in Hessen ein Mix aus Sonne und Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, startet der Sonntag im Süden heiter und im Norden zunächst stark bewölkt. Am Nachmittag klart der Himmel aber auch im Norden auf, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 14 Grad.

Am Montag ziehen von Nordosten Wolken und schauerartiger Regen über das Bundesland. Im Südosten bleibt es bewölkt. Laut DWD sind auch einzelne kurze Graupelgewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 10 Grad. Auch am Dienstag bleibt es wechselnd bewölkt mit Schauern. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage zwischen 4 und 7 Grad.