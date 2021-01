Erste Hessen mit vollem Corona-Impfschutz

Bis Freitag waren nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) knapp 70.000 Menschen in Hessen geimpft worden, darunter rund 27.400 Pflegeheimbewohner und knapp 40.000 Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten. Die Impfquote liegt in Hessen damit bei 11,1 pro 1.000 Einwohner – und damit leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 12,6.

Die Quote könnte in den kommenden Tagen deutlich steigen. Schließlich sollen am Dienstag die sechs regionalen Impfzentren ihren Betrieb aufnehmen. Entscheidend für die Zahl der Impfungen wird aber die Verfügbarkeit des Impfstoffes sein. Nur wenn ausreichend Impfdosen zur Verfügung stehen, können auch weitere Termine vergeben werden.