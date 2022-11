Erste Konferenz „Hessen in Space“: Alexander Gerst zu Gast

Alexander Gerst, ESA-Astronaut. (© Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Die Landesregierung lädt an diesem Freitag (9.30 Uhr) zu einer Konferenz mit dem Titel „Hessen in Space“. Hessen sei ein bedeutender Standort für die Raumfahrt, heißt es in der Einladung. Mit der Veranstaltung sollen die Potenziale im Bereich der Raumfahrt gefördert und die Akteure miteinander vernetzt werden.

Die Konferenz wolle Impulse und Einblicke in die hessischen Kompetenzen beim Thema Raumfahrt geben. Außer der Präsentation verschiedener Aussteller stehen Talkrunden und Vorträge auf dem Programm. Teilnehmen wollen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), ESA-Astronaut Alexander Gerst und der hessische Raumfahrtkoordinator Johann-Dietrich Wörner.