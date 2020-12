3 min

Erster Streik bei Conti in Babenhausen

Beim Autozulieferer in Babenhausen haben am Freitag über 1000 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Das soll nur der Auftakt sein, kündigten Gewerkschaft und Betriebsrat an.

Von Anja Ingelmann Reporterin Wirtschaft Südhessen