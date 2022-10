Erwerbstätigkeit im zweiten Quartal 2022 gestiegen

Jetzt teilen:

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Im zweiten Quartal 2022 sind in Hessen 3,55 Millionen Männer und Frauen erwerbstätig gewesen. Das waren 1,5 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Daten mitteilte. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie, sei die Erwerbstätigenzahl um 0,6 Prozent gestiegen. Die Angaben erfassen laut Landesamt alle Erwerbstätigen, unabhängig von der Stellung im Beruf und unabhängig von der Arbeitszeit. Es zählt der Arbeitsort, nicht der Wohnort.