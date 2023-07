Es wird heiß: Rhein-Main-Gebiet vor Hitze-Wochenende

Die gute Nachricht: «Das ist eher ein Hitze-Intermezzo», sagt Meteorologe Marcel Schmid vom DWD. Die höchsten Temperaturen würden in den drei Bundesländern voraussichtlich am Sonntag mit bis zu 36 Grad in Südhessen erreicht. Zu Beginn der Woche bleibe es schwül-warm, im äußersten Osten von Rheinland-Pfalz und in Südhessen werde erneut die 30 Grad-Marke überschritten. Die Höchstwerte gingen anschließend jedoch wieder zurück. Dem DWD zufolge bleibt es zwar warm, es wird aber nicht mehr so heiß wie am kommenden Wochenende.