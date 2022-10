Evakuierungen in Bischofsheim und Rüsselsheim abgeschlossen

In der Rüsselsheimer Böllenseesiedlung sperrt die Polizei Straßen ab. Ein Evakuierungsbus bringt Bürger aus der Schutzzone. (© Marcel Großmann)

BISCHOFSHEIM - In Bischofsheim ist eine alte Weltkriegsbombe gefunden worden. Die 250-Kilogramm schwere Bombe wurde am Montag bei Bauarbeiten im Gewerbegebiet „Am Schindberg“ neben dem Umspannwerk entdeckt und muss umgehend entschärft werden. Rund 3500 Menschen in Bischofsheim und vor allem in Rüsselsheim mussten deshalb ihre Häuser verlassen. „Es ist eine größere logistische Unternehmung, für die nicht viel Zeit bleibt“, sagt der erste Beigeordnete in Bischofsheim, Prof. Dr. Wolfgang Schneider, der in Vertretung für den verreisten Bürgermeister Ingo Kalweit Teil des Krisenstabs ist.

Der eingekreiste Bereich ist von der Evakuierung betroffen. (© Stadt Rüsselsheim) Seit 6 Uhr sind die Zufahrten nach Bischofsheim und Rüsselsheim dicht (siehe Infobox). Besonders beim Gewerbegebiet Schindberg hat das in den Morgenstunden für ein großes Chaos gesorgt, weil Anlieferer nicht in das Gebiet fahren konnten. In Bischofsheim sind ein paar Hundert Bürger von der Evakuierung betroffen. Geschäfte im Gewerbegebiet können erst einmal nicht öffnen. In Rüsselsheim müssen über 3000 Menschen, besonders aus der Böllenseesiedlung, aus der Sicherheitszone gebracht werden. Personen, die nicht anderweitig unterkommen, können in der Sophie-Opel-Schule, Ernst Reuter Straße 11 bis 15, in Rüsselsheim versorgt werden. In dem betroffenen Bereich liegt zum Beispiel auch eine Werkshalle von Opel. Auch der Bahnverkehr (u.a. S8, RE2, RE3, RE13, RB31, RB75) wird ab etwa 10.30 Uhr zeitweise unterbrochen. Um kurz vor 11 Uhr sei die Evakuierung abgeschlossen worden, teilt Schneider mit. Nun werde mit den Arbeiten an der Bombe begonnen.

Evakuiert wurde am frühen Morgen auch ein Teil der Böllenseesiedlung. Dementsprechend überschaubar war das Geschehen auch auf dem Böllenseeplatz, wo gegen 8 Uhr neben der Müllabfuhr nur noch vereinzelt Einwohner auf der Straße zu finden waren. Zu sehen waren auch Rettungskräfte und Polizei, die von Haus zu Haus gingen und Bürger aufforderten, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen.

Studenten haben von Bombenfund auf Facebook erfahren

„Ich bin bei Kaufland beschäftigt und erhielt einen Anruf meiner Tochter, die von Blaulicht und den Durchsagen der Polizei geweckt wurde, besorgt war und nicht wusste, was sie tun sollte“, sagte Kadriye Güzel. Die vierfache Mutter wurde vom Arbeitgeber umgehend nach Hause geschickt, von wo aus sie sich mit ihren Kindern auf den Weg zu ihrer in Nauheim lebenden Schwägerin machen wollte.

Auch Andrea Gorzny verfolgte zunächst die Lage vom Fenster aus. Dass die Polizei informiert habe, habe auch sie mitbekommen, so die Frau, die zunächst bei ihrer Schwiegermutter unterkommen wollte. Zu Fuß machte sich indes eine Gruppe Studenten auf, die in einer WG in der B-Siedlung leben. „Wir haben es auf Facebook mitbekommen und wollen zunächst mal in die Sophie-Opel-Schule, wissen aber nicht wo genau das ist“, berichtete die Gruppe, die dort auf einen heißen Kaffee hoffte.

Sporthalle zu improvisierter Mensa umfunktioniert

An der Betreuungsstelle, der Sophie-Opel-Schule war bereits seit 6 Uhr ein Team, bestehend aus Hilfsorganisationen und städtischen Bediensteten der Fachbereiche Sport- und Ehrenamt und Gebäudewirtschaft vor Ort, um die Evakuierten zu empfangen. Dass auch Corona eine Rolle spielte, war auch bei der Unterbringung der Evakuierten klar, die nach Krankheitssymptomen gefragt und gegebenenfalls isoliert untergebracht wurden.

„Gewählt als Aufenthaltsort für die Bürger wurde das Gebäude D, die Sporthalle wurde umfunktioniert zu einer improvisierten Mensa, in der die Menschen auch später warmes Essen erhalten können“, berichtete Petra Neumüller, die in enger Abstimmung mit dem Krisenstab der Gemeinde Bischofsheim, des Kreises Groß-Gerau und der Stadt Rüsselsheim tätig war.

„Pflegebedürftige werden in umliegende Kliniken oder Altenheime gebracht und dort versorgt.“ Björn Zarges Organisatorischer Leiter Rettungsdienstes des Kreises Groß-Gerau

Die rund 30-köpfige Gruppe von Betreuungskindern, die sich in der Schillerschule befand, wurde indes in der Hasengrundschule untergebracht. „Wir rechnen mit allem“, sagte Petra Neumüller, die ergänzte: „Wenn alles gut läuft, könnte alles bis zum Nachmittag erledigt sein, wobei wir auch Kaffee und Kuchen vorbereitet haben für die Menschen.“ Um den sicheren Ablauf, was die Evakuierung von Pflegebedürftigen betraf, zeigten sich die Rettungsdienste verantwortlich. „Pflegebedürftige werden in umliegende Kliniken oder Altenheime gebracht und dort versorgt“, berichtete Björn Zarges, organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes des Kreises Groß-Gerau über den Ablauf.

Dass die betroffenen Bürger sich bereits am Morgen gut informiert und aufgehoben fühlten in den Räumlichkeiten der Sophie-Opel-Schule, wurde gleich mehrfach bestätigt. „Ich wurde von der Polizei geweckt und war erstmal erschrocken“, berichtete eine 35-jährige Frau, die „Am Ehlenberg“ lebt und einzig Nervennahrung in Form von Süßigkeiten und Zigaretten in die Tasche stopfte, bevor sie die Wohnung verließ. Gemeinsam mit ihrer Nachbarin und deren kleinen Sohn begab sich eine weitere Dame aus der gleichen Straße in die Sophie-Opel-Schule und wählte angesichts der Aufregung lieber den Bus, als das Auto. „Es ist doch schon sehr aufregend“, sagte die 62-Jährige, die hoffte, bald wieder in die eigenen vier Wände zurückkehren zu können.

Bis es soweit ist, gibt es aber noch viel zu tun.

Sprengsatz wird an Bombe angebracht

Bei der Bombe handele es sich um ein besonders fragiles Objekt mit sogenanntem Chemiezünder. Sie könne nicht getragen und weggebracht werden, um sie an einem sicheren Ort zu sprengen, führt Schneider aus. Für die kontrollierte Sprengung soll ein Sprengsatz an der Bombe angebracht werden. Weil sie so konzipiert sei, dass sie mit Splittern möglichst viel Schaden verursachen sollte, werde zum Schutz 1000 Kubikmeter Sand auf die Bombe aufgebracht, sodass ein Sandberg in Höhe von sechs Metern entsteht. Zudem werden Gräben und ein Schutz aus Stahl errichtet, ergänzt ein Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt (RP) auf Nachfrage dieser Zeitung. „Das wird eine schwierige Geschichte“, ist die Einschätzung von Wolfgang Schneider.

Große Bedenken gebe es wegen des benachbarten Umspannwerks, das für das Rhein-Main-Gebiet ein wichtiger Stromlieferant ist und über drei Millionen Haushalte versorgt, so Schneider. Zudem liegen etwa 15 Meter weiter zwei wichtige Gasleitung, die nicht abgeschaltet werden können. Denn neben großen Industrieanlagen würdend arüber auch zweiKraftwerke gespeist werden, erklärt Schneder. Die Leitungen sollen nun mit Stahlplatten für die Sprengung geschützt werden. Gelingt die Sprengung nicht, habe das Rhein-Main-Gebiet im schlimmsten Fall kein Strom und kein Gas. Die tatsächliche Sprengung der Bombe könnte voraussichtlich erst am Nachmittag erfolgen. Ein genauer Zeitpunkt könne noch nicht festgelegt werden. „Aber man wird es hören.“

Feuerwehr und THW haben neben dem Umspannwerk in Bischofsheim mit den Vorbereitungen zur Bombenentschärfung begonnen. (© Tobias Goldbrunner) Ein Krisenstab von Gemeinde Bischofsheim, Stadt Rüsselsheim und dem Kreis Groß-Gerau sowie den örtlichen Feuerwehren und Polizeistationen sorgt zusammen mit dem Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums für einen sicheren Ablauf. Ein Bürgertelefon ist unter der Telefonnummer 06152-989898 geschaltet.