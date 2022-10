Evakuierungen in Bischofsheim und Rüsselsheim gestartet

Feuerwehr und THW haben neben dem Umspannwerk in Bischofsheim mit den Vorbereitungen zur Bombenentschärfung begonnen. (© Tobias Goldbrunner)

BISCHOFSHEIM - In Bischofsheim wurde eine alte Weltkriegsbombe gefunden. Die 250-Kilogramm schwere Bombe wurde am Montag bei Bauarbeiten im Gewerbegebiet „Am Schindberg“ neben dem Umspannwerk entdeckt und muss umgehend entschärft werden. Rund 3500 Menschen in Bischofsheim und Rüsselsheim müssen deshalb ihre Häuser verlassen. Die Bewohner wurden teils am frühen Dienstagmorgen durch Lautsprecherdurchsagen geweckt.

Die Stadt Bischofsheim teilt auf ihrer Website mit, dass die Bombe nur durch eine kontrollierte Sprengung entschärft werden kann. Aus diesem Grund muss das Gebiet im Umkreis von 1000 Metern bis Dienstag um 9 Uhr evakuiert werden – Wohngebiete in Rüsselsheim (Teile der B-Siedlung) und Bischofsheim sind betroffen. Wie die Stadt Rüsselsheim erklärt, reicht der Evakuierungsradius bis zur Seilfurter Straße. Die Straßen im Evakuierungsbereich, darunter die B43, bleiben gesperrt. Seit 6 Uhr ist nur noch die Ausfahrt möglich. Zudem wird die Oppenheimer Straße im Laufe des Vormittags gesperrt.

In dem betroffenen Bereich liegen zum Beispiel auch eine Werkshalle von Opel und die Anlage des ESV Bischofsheim. Das Gelände soll weiträumig umfahren werden. Die Räumung des Bereichs ist laut der Stadt Rüsselsheim „zwingend erforderlich”. In der Sophie-Opel-Schule wird eine Betreuungsstelle für Personen eingerichtet, die sich nicht an anderer Stelle aufhalten können, eingerichtet. Unter der Telefonnummer 06152-989898 ist ein Bürgertelefon geschaltet.

Auch der Bahnverkehr (u.a. S8, RE2, RE3, RE13, RB31, RB75) wird ab etwa 10.30 Uhr zeitweise unterbrochen. Die A60 ist nicht betroffen.

Der eingekreiste Bereich ist von der Evakuierung betroffen. (© Stadt Rüsselsheim)

Ein Krisenstab von Gemeinde Bischofsheim, Stadt Rüsselsheim und dem Kreis Groß-Gerau sowie den örtlichen Feuerwehren und Polizeistationen kümmert sich zusammen mit dem Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums für einen sicheren Ablauf.

