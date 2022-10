Evakuierungen in Bischofsheim und Rüsselsheim laufen

In der Rüsselsheimer Böllenseesiedlung sperrt die Polizei Straßen ab. Ein Evakuierungsbus bringt Bürger aus der Schutzzone. (© Marcel Großmann)

BISCHOFSHEIM - In Bischofsheim ist eine alte Weltkriegsbombe gefunden worden. Die 250-Kilogramm schwere Bombe wurde am Montag bei Bauarbeiten im Gewerbegebiet „Am Schindberg“ neben dem Umspannwerk entdeckt und muss umgehend entschärft werden. Rund 3500 Menschen in Bischofsheim und vor allem in Rüsselsheim müssen deshalb ihre Häuser verlassen. „Es ist eine größere logistische Unternehmung, für die nicht viel Zeit bleibt“, sagt der erste Beigeordnete in Bischofsheim, Prof. Dr. Wolfgang Schneider, der in Vertretung für den verreisten Bürgermeister Ingo Kalweit Teil des Krisenstabs ist.

Der eingekreiste Bereich ist von der Evakuierung betroffen. (© Stadt Rüsselsheim) Seit 6 Uhr sind die Zufahrten nach Bischofsheim und Rüsselsheim dicht (siehe Infobox). Besonders beim Gewerbegebiet Schindberg hat das in den Morgenstunden für ein großes Chaos gesorgt, weil Anlieferer nicht in das Gebiet fahren konnten. In Bischofsheim sind ein paar Hundert Bürger von der Evakuierung betroffen. Geschäfte im Gewerbegebiet können erst einmal nicht öffnen. In Rüsselsheim müssen über 3000 Menschen, besonders aus der Böllenseesiedlung, aus der Sicherheitszone gebracht werden. Personen, die nicht anderweitig unterkommen, können in der Sophie-Opel-Schule, Ernst Reuter Straße 11 bis 15, in Rüsselsheim versorgt werden. In dem betroffenen Bereich liegt zum Beispiel auch eine Werkshalle von Opel. Auch der Bahnverkehr (u.a. S8, RE2, RE3, RE13, RB31, RB75) wird ab etwa 10.30 Uhr zeitweise unterbrochen. Die Evakuierung soll den Vormittag weiter andauern. Seit 6 Uhr sind die Zufahrten nach Bischofsheim und Rüsselsheim dicht (siehe Infobox). Besonders beim Gewerbegebiet Schindberg hat das in den Morgenstunden für ein großes Chaos gesorgt, weil Anlieferer nicht in das Gebiet fahren konnten. In Bischofsheim sind ein paar Hundert Bürger von der Evakuierung betroffen. Geschäfte im Gewerbegebiet können erst einmal nicht öffnen. In Rüsselsheim müssen über 3000 Menschen, besonders aus der Böllenseesiedlung, aus der Sicherheitszone gebracht werden. Personen, die nicht anderweitig unterkommen, können in der Sophie-Opel-Schule, Ernst Reuter Straße 11 bis 15, in Rüsselsheim versorgt werden. In dem betroffenen Bereich liegt zum Beispiel auch eine Werkshalle von Opel. Auch der Bahnverkehr (u.a. S8, RE2, RE3, RE13, RB31, RB75) wird ab etwa 10.30 Uhr zeitweise unterbrochen. Die Evakuierung soll den Vormittag weiter andauern.

Sprengsatz wird an Bombe angebracht

Bei der Bombe handele es sich um ein besonders fragiles Objekt mit sogenanntem Chemiezünder. Die Bombe könne nicht getragen und weggebracht werden, um sie an einem sicheren Ort zu sprengen, führt Schneider aus. Für die kontrollierte Sprengung soll ein Sprengsatz an der Bombe angebracht werden. Zum Schutz werden anschließen 1000 Kubikmeter Sand auf die Bombe aufgebracht, sodass ein Sandberg in Höhe von sechs Metern entsteht. Zudem werden Gräben errichtet und ein Schutz aus Stahl errichtet, ergänzt ein Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt (RP) auf Nachfrage dieser Zeitung. „Das wird eine schwierige Geschichte“, ist die Einschätzung von Wolfgang Schneider.

Große Bedenken gebe es wegen des benachbarten Umspannwerks, das für das Rhein-Main-Gebiet ein wichtiger Stromlieferant ist und über drei Millionen Haushalte versorgt, so Schneider. Zudem liegen etwa 15 Meter weiter zwei wichtige Gasleitungen, die nicht abgeschaltet werden können. Diese sollen nun mit Stahlplatten für die Sprengung geschützt werden. Gelingt die Sprengung nicht, habe das Rhein-Main-Gebiet im schlimmsten Fall kein Strom und kein Gas. Die tatsächliche Sprengung der Bombe könnte voraussichtlich erst am Nachmittag erfolgen.

Feuerwehr und THW haben neben dem Umspannwerk in Bischofsheim mit den Vorbereitungen zur Bombenentschärfung begonnen. (© Tobias Goldbrunner) Ein Krisenstab von Gemeinde Bischofsheim, Stadt Rüsselsheim und dem Kreis Groß-Gerau sowie den örtlichen Feuerwehren und Polizeistationen sorgt zusammen mit dem Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums für einen sicheren Ablauf. Ein Bürgertelefon ist unter der Telefonnummer 06152-989898 geschaltet.

