Ex-Awo-Chef Jürgen Richter zu Schadenersatz verurteilt

Mit der Millionen-Summe haftet Richter laut einer Mitteilung des Kreisverbands vom Dienstagabend nun für die Schäden, die er der Awo Frankfurt zugefügt habe und die sich aus mehreren Verstößen zusammensetzen: Im Einzelnen geht es um satzungswidrig veranlasste Spendenzahlungen an den Kreisverband Wiesbaden in Höhe von 935.000 Euro, Schäden aus dem Entzug der Gemeinnützigkeit, die auf 583.000 Euro beziffert wurden, sowie zu Unrecht gezahlte Honorare sowohl an eine „ehemalig freiberuflich Tätige“ wie auch an einen früheren Rechtsanwalt der Awo Frankfurt. Dabei handelt es sich zum einen um die frühere „Sonderbeauftragte“ und Ehegattin Jürgen Richters, Hannelore Richter (die auch den Wiesbadener Awo-Kreisverband leitete), und deren Honorar über 221.000 Euro. Sowie zum anderen um den Rechtsanwalt (und späteren stellvertretenden Awo-Geschäftsführer) Panagiotis Triantafillidis. Hier geht es um ein Honorar in Höhe von 30.000 Euro, wie Steffen Krollmann, Vorstandsvorsitzender des Kreisverbands seit 2020, auf Anfrage mitteilte.