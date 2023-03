Ex-Mitarbeiter der Stadt Frankfurt in Awo-Affäre angeklagt

Frankfurt. In Zusammenhang mit der Awo-Affäre hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft einen ehemaligen leitenden Angestellten der Stadt Frankfurt wegen Korruptionsverdacht angeklagt. Es bestehe Tatverdacht wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen, teilte die Behörde am Montag mit. Der 53-Jährige soll sich in den Jahren 2017 und 2018 dafür eingesetzt haben, dass seine Schwester eine Anstellung bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) erhält.