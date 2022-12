Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Für einen Moment unsichtbar war das Gute, als am Tag vor Heiligabend ein Mann und eine Frau vor dem Supermarktregal stehen, nah beieinander, die Köpfe über das Handy gebeugt, das der Mann in der linken Hand hält, während er mit dem Zeigefinger der rechten darauf herumtippt, die Frau redet leise auf ihn ein, er zischt zurück, im Wagen liegen eine große Packung Toastbrot, das ganz helle, zwei Packungen Nudeln, ein paar Joghurt, drei Flaschen Bier. Es sind Menschen wie dieses Paar, die zu den neuen Kunden der Lebensmittel-Tafeln zählen. Deren Zahl ist in diesem Jahr um 30 Prozent gestiegen, berichtet Katja Bernhardt vom Vorstand der hessischen Tafeln im Interview mit Hessenreporterin Nele Leubner. Die Dichte der Probleme, das wird in dem Gespräch deutlich, ist hoch genug, um am Erfolg des Übergangs vom Lebensmittelretter zur Nothilfeorganisation zu zweifeln. Aber trotz der größten Herausforderung seit ihrer Gründung 1993: Die Tafel-Mitarbeiter bleiben zu zuversichtlich.