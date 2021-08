3 min

Expertin über Flutkatastrophe: „Es geht um wertvolle Zeit“

Was können Kommunen aus dem Hochwasser in Rheinland-Pfalz lernen? Und was müssen sie verändern? Diese Fragen beantwortet im Interview die Expertin Lamia Messari-Becker.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg