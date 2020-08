Extreme Trockenheit: Felder geben „erschreckende Bilder“ ab

Nährstoffmangel

Trocknet der Boden aus, fehlt es den Pflanzen aber nicht nur an Wasser, sondern auch an Nährstoffen. „Das hat folgenden Grund: Die Wurzel kann Nährstoffe nur als im Wasser gelöste Ionen aufnehmen. Ist in den Wurzelzwischenräumen aber nur wenig oder gar kein Wasser verfügbar, kommt es zu einer Nährstoffunterversorgung der Pflanzen“, so das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Hinzu komme, dass die durch Wasser- und Hitzestress geschwächten Pflanzen kaum noch in der Lage seien, zusätzliche Wurzeln zu bilden, die zum Wasser hin wachsen könnten.