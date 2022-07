Fahrbahn des Darmstädter Kreuzes nimmt Gestalt an

Handarbeit auf der Dauerbaustelle: Arbeiter passen die Fertigteile in die Brückenkonstruktion ein, die später die Fahrbahnen am Darmstädter Kreuz bilden sollen. Vorsichtshalber sind die Menschen gegen Absturz gesichert. Auch am kommenden Wochenende wird am Verkehrsknotenpunkt gewerkelt. (Foto: Marc Wickel)