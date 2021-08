2 min

Fahrer fährt auf A5-Raststätte gegen Zapfanlage und stirbt

Die Feuerwehr ist an der Tank- und Rastanlage Gräfenhausen bei Weiterstadt in Südhessen im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern an. Die A5 Richtung Frankfurt ist voll gesperrt.

Von dpa/lano/atr