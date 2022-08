Fahrrad-Sternfahrt: Hier sind heute Autobahnen gesperrt

Teilnehmer einer Fahrrad-Demonstration fahren auf einer gesperrten Autobahn. (Foto: dpa)

RHEIN-MAIN - Auf der A648 zwischen Frankfurt-Messe und Eschborner Dreieck und auf der A66 sowie der Berliner Straße B455 zwischen Eschborner Dreieck und der Wiesbadener Innenstadt ist am Sonntag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, weil die Streckenabschnitte temporär gesperrt werden. Im Zeitraum von ca. 12.30 Uhr bis mindestens 16.30 Uhr werden die A648 und die A66 von Frankfurt bis zur Anschlussstelle Wiesbaden-Erbenheim in Fahrtrichtung Wiesbaden in Teilabschnitten für den Autoverkehr gesperrt.

Aufgrund der Zubringer-Radkorsos von Friedberg, Hanau und Darmstadt zum Treffpunkt in Frankfurt ist laut Polizei bereits in den Vormittagsstunden voraussichtlich auf den folgenden Streckenabschnitten mit kurzzeitigen Verkehrssperrungen und Verkehrsbehinderungen zu rechnen:



Wegen des Zubringeraufzugs von Friedberg nach Frankfurt: Friedberg - Ober-/Nieder-Wöllstadt - Okarben - Karben - Karben-Kloppenheim - Bad Vilbel-Dortelweil - Bad Vilbel - Frankfurt über Friedberger Warte, Polizeipräsidium und Bockenheimer Warte bis Messe.

Wegen des Zubringeraufzugs von Hanau nach Frankfurt: Hanau - Mühlheim - Offenbach - (OF) Kaiserlei - Frankfurt über Gerbermühlstraße, Flößerbrücke, Anlagen-Ring, Alte Oper, Mainzer Landstraße, Platz der Republik bis Messe.

Wegen des Zubringeraufzugs von Darmstadt nach Frankfurt: Darmstadt - DA-Arheilgen - DA-Wixhausen - Egelsbach - Dreieich-Sprendlingen - Neu-Isenburg - Frankfurt über Oberforsthauskreisel, Stresemannallee, Friedensbrücke, Hauptbahnhof bis Messe. Aufgrund des Aufzugs aus Richtung Friedberg erfolgt zwischen 11 und 12 Uhr eine beidseitige Sperrung der Anschlussstelle A661 Friedberger Landstraße.