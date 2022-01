2 min

Falsche Waffe löst Polizeieinsatz am Hauptbahnhof aus

Angst und Schrecken am Frankfurter Hauptbahnhof: Ein 47-Jähriger ist am Mittwochabend mit einer täuschend echt aussehenden Maschinenpistole in der Hand aus der S-Bahn gestiegen.

Von Mara Pitz Online-Redakteurin