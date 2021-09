Falschfahrer verursacht tödlichen Unfall auf A5

Bei einem schweren Unfall auf der A5 bei Friedberg sind mehrere Menschen gestorben. (Foto: 5vision.media)

FRIEDBERG - Am Sonntagmorgen sind auf der A5 bei Friedberg in den frühen Morgenstunden vier Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Zwei weitere Beteiligte erlitten schwerste Verletzungen, einer wurde leicht verletzt. Einen Medienbericht, wonach ein Falschfahrer Schuld an dem Unfall sein soll, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Das änderte sich am Montag. Nun gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von folgendem Unfallhergang aus: Der 33-jährige Fahrer eines Opel Astras benutzte gegen 4.40 Uhr als Falschfahrer die Fahrbahn der A5 Richtung Kassel, um in Richtung Süden zu fahren. Zwischen der Auffahrt Friedberg und der Raststätte Wetterau prallte der Mann aus dem Landkreis Gießen frontal gegen einen Renault.

Zwei der vier Insassen des Renaults starben noch an der Unfallstelle, zwei 19-jährige Mitfahrende erlitten schwerste Verletzungen - ihr Gesundheitszustand ist weiterhin unverändert. Der Fahrer des Opels erlag in einer Frankfurter Klinik seinen Verletzungen.

Ein dem Renault folgender Opel und ein Aston Martin prallten anschließend in die Fahrzeuge. Der 68-jährige Fahrer dieses Opels starb ebenfalls an der Unfallstelle. Der 52-jährige Fahrer des Austin Martins trug leichte Verletzungen davon.

Die Polizei spricht allen Ersthelfern ihren Dank aus, die sich dieser belastenden Situation gestellt haben. Ein Kriseninterventionsteam betreute Ersthelfer und Zeugen auf der Raststätte Wetterau.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem falsch fahrenden Opel Astra machen? gehen an die Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter der Nummer (06033) 7043-5010.