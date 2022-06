4 min

Familie tagelang ohne Wasser: Vermieter erklären Gründe

In Weiterstadt musste eine Familie eine Zeit lang ohne fließendes Wasser leben. Nun schildern die Hausbesitzer, warum sie es abstellten – und betonen, dass sie selbst in Not seien.

Von Sabine Eisenmann Stellvertretende Redaktionsleiterin Darmstadt-Dieburg