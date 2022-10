FDP-Fraktion will jeden Streifenwagen mit Taser ausstatten

Ein Polizeibeamter demonstriert einen Schuss mit einem Taser. (© Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - - In jedem Streifenwagen der hessischen Polizei sollte laut einem Vorschlag der FDP-Landtagsfraktion ein Taser einsatzbereit mit an Bord sein. Die Liberalen seien für eine flächendeckende Einführung der Elektroschocker, sagte der innenpolitische Sprecher Stefan Müller am Dienstag in Wiesbaden. Ein Taser könne einen Angreifer stoppen, ohne dass die Beamten schießen müssten.

Das Einsatzmittel schließe die Lücke zwischen der Schusswaffe und dem Schlagstock beziehungsweise dem Pfefferspray, erklärte Müller. Oftmals reiche schon die Androhung aus, den Taser einzusetzen, um aggressive Täter zur Einsicht zu bewegen.

Die Schulung an Tasern sollte Teil der Ausbildung in der hessischen Polizeihochschule werden, schlug Müller vor. Die flächendeckende Ausstattung der Streifen sollte dann schrittweise erfolgen. Die FDP-Fraktion rechnet mit einem Bedarf von 700 bis 800 Geräten und Kosten von rund fünf Millionen Euro.

Nach dem Vorschlag der Liberalen sollten zudem die Dienstvorschriften dahingehend vereinfacht werden, dass für den Taser-Einsatz - wie bereits in Nordrhein-Westfalen - lediglich zwei Polizisten anwesend sein müssen. Bislang seien in Hessen vier Beamte nötig.

Mit dem Elektroschocker kann ein Mensch mehrere Sekunden lang handlungsunfähig gemacht werden. Zwei über Drähte mit der Waffe verbundene Pfeile werden dabei auf eine Person geschossen und elektrische Impulse auf den Körper übertragen. Die hessische Polizei nutzt seit 2019 Taser, davor gab es einen Probebetrieb.

Das Innenministerium verwies darauf, dass der Polizei bereits mehr als 70 Taser zur Verfügung ständen. In den Polizeipräsidien sei jeweils eine Dienststelle des Wach- und Streifendienstes, die rund um die Uhr besetzt ist, mit fünf Geräten ausgestattet. Damit sei die flächendeckende Verfügbarkeit für Fälle, in denen der Einsatz „erforderlich, geeignet und verhältnismäßig“ sei, sichergestellt.

Das Einsatzkonzept mit mehreren Beamten und Beamtinnen habe sich bewährt und sei unter anderem für die eigene Sicherheit der Polizisten wichtig, erklärte ein Ministeriumssprecher. Nur so können auch „die Dauer des Stromflusses und damit der auf den Betroffenen wirkende Impuls so gering wie möglich gehalten werden“.

2021 sei bei Polizeieinsätzen 20 Mal ein Taser ausgelöst und in 25 Fällen sein Einsatz angedroht worden. Im ersten Halbjahr dieses Jahres gab es laut Ministerium 13 Fälle, bei denen der Taser ausgelöst wurde, in weiteren 13 Fällen wurde dies nur angedroht.