Frankfurter Ex-OB Feldmann zu Geldstrafe verurteilt

Frankfurt.Der abgewählte Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ist im Korruptionsprozess vor dem Landgericht Frankfurt wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 21.000 Euro verurteilt worden, aufgeteilt in 120 Tagessätze zu 175 Euro. Damit gilt das ehemalige Stadtoberhaupt als vorbestraft. Feldmann selbst war bei der Urteilsverkündung am Freitagmorgen anwesend, anders als angekündigt weilte er nicht im Urlaub. Der 64-Jährige nahm das Urteil ohne sichtbare Gefühlsregung auf.