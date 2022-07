Ferienbeginn: So ist die Lage am Frankfurter Flughafen

Passagiere warten auf dem Flughafen in Frankfurt am Main auf ihren Check-In. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Großer Andrang und zu wenig Personal: Schon in den vergangenen Wochen kam es an den Flughäfen immer wieder zu langen Warteschlangen, verschwundenen Koffern und teils chaotischen Szenen. Doch mit dem letzten Schultag in Rheinland-Pfalz und Hessen steht Urlaubern und Mitarbeitern am Frankfurter Flughafen die größte Herausforderung wohl erst noch bevor. Der Flughafen Frankfurt rechnet zum Ferienstart mit 200.000 Fluggästen. Wir berichten am Freitag live von den Geschehnissen am Airport.

Donnerstag, 11 Uhr: Streikgefahr bei Lufthansa: Piloten leiten Urabstimmung ein

Noch immer gibt es zwischen den Tarifparteien keine Einigung - und dies nach sechs Verhandlungsrunden. Droht nun ein Streik bei der Lufthansa und das mitten in der Hauptreisezeit? Mehr dazu Noch immer gibt es zwischen den Tarifparteien keine Einigung - und dies nach sechs Verhandlungsrunden. Droht nun ein Streik bei der Lufthansa und das mitten in der Hauptreisezeit? Mehr dazu hier.

Donnerstag, 9 Uhr: Frankfurter Kofferberg wird abgetragen

Am Frankfurter Flughafen stapeln sich aufgrund der Personalengpässe die Koffer. Insbesondere in den Abendstunden müssen Reisende länger warten, da zunächst die startenden Flugzeuge beladen werden. Auf diesem Weg soll das Nachtflugverbot möglichst eingehalten werden. Immerhin konnte der Kofferberg laut Flughafenbetreiber Fraport von rund 5000 auf noch 2000 Gepäckstücke abgebaut werden. Viele Urlauber geben angesichts der langen Wartezeiten und der Ungewissheit auf und treten die Heimreise ohne Gepäck an.

Gepäckstücke, die Reisende nach ihrem Flug nach Frankfurt nicht selbst mitnehmen, werden – entgegen anderslautender Meldungen – nicht per Lkw oder auf anderen Wegen nach München gefahren, berichtet ein Sprecher der Lufthansa auf Anfrage in Frankfurt. „Jedes Lufthansa-Drehkreuz versendet die Koffer und Taschen direkt aus den eigenen Räumlichkeiten an die Fluggäste.“

Die Lage bei Lufthansa

6000 Flüge gestrichen

Wegen der aktuellen Abfertigungsprobleme streicht die Lufthansa weitere Flüge. Betroffen seien rund 2000 Verbindungen an den Drehkreuzen Frankfurt und München bis Ende August, sagte ein Unternehmenssprecher in Frankfurt. Man habe in der vergangenen Woche gesehen, dass man mit gezielten Streichungen den verbleibenden Flugplan stabilisieren könne. Dies habe man nun für die nächsten Wochen analysiert und umgesetzt.

Der Flughafenbetreiber Fraport hat die Kapazität deutlich auf noch 88 Starts und Landungen pro Stunde zurückgefahren. Vor wenigen Wochen waren noch Spitzen bis zu 106 Flugbewegungen in der Stunde erlaubt. Laut Fraport-Sprecher Jürgen Harrer hat sich der Betrieb mit der Maßnahme deutlich stabilisiert. Fraport will neben Lufthansa weitere Gesellschaften in die Pflicht nehmen, einzelne Flüge abzusagen oder zumindest in schwächere Zeiten zu verschieben.

Es handelt sich bereits um dritte Welle von Flugabsagen der Lufthansa in diesem Sommer. Zunächst hatte die Airline gut 3000 Flüge für die Monate Juli und August abgesagt und dann für die Woche bis einschließlich Donnerstag (14. Juli) 770 weitere Verbindungen gestrichen. Nun kommen für einen Zeitraum von sechs Wochen noch einmal 2000 Absagen hinzu.

Vor allem die Verkehrsspitzen am Morgen und am Abend sollten entlastet werden, erläuterte der Sprecher. Zu diesen Zeiten sind die Bodenverkehrsdienste an den Drehkreuzen überlastet, sodass Maschinen warten müssen und Gepäck liegen bleibt. Abgesagt würden vor allem kurze Verbindungen zu Zielen innerhalb Deutschlands oder des nahen Auslands, für die es gute Alternativen gebe, erklärte der Sprecher. Flüge in ausgesprochene Ferienziele würden nur in absoluten Ausnahmefällen gestrichen.

Für Frankfurt als größten deutschen Flughafen sind die voraussichtlichen Belastungsspitzen des Sommers noch nicht erreicht. Der Betreiber Fraport, die Bundespolizei sowie der Hauptkunde Lufthansa rechnen für dieses Wochenende vom 22. bis zum 24. Juli mit einem besonders hohen Andrang, weil dann die Schulferien in Hessen und Rheinland-Pfalz beginnen.

Das Chaos mit abgesagten und verspäteten Flügen betrifft nicht nur den Frankfurter Flughafen, sondern die gesamte europäische Luftfahrt. Schätzungsweise 66 Millionen Fluggäste waren im ersten Halbjahr 2022 von Verspätungen und Flugausfällen betroffen. Demnach musste jeder vierte Passagier seine Reisepläne ändern. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Fluggastrechte-Portals AirHelp in Berlin.