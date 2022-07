Fliegenbefall bei Luxusfleisch in Frankfurter Metzgerei

Ein Stück Rindfleisch wird aufgeschnitten. (Symbolfoto: dpa)

FRANKFURT - Das abgebildete Ausmaß ist schwer zu ertragen, das Frankfurter Ordnungsamt schreibt diplomatisch von „Bildern, die selbst für gestandene Bedienstete nicht alltäglich sind“. In einer Metzgerei im Frankfurter Westen haben die Lebensmittelkontrolleure am Mittwoch bei zahlreichen Rinderrücken „ein erhebliches Aufkommen an Fliegenlarven festgestellt“.



Das Fleisch, in Gourmetkreisen als „Dry Aged Beef“ bekannt, ist teuer, weil die Produktion zeitaufwendig ist und mit der Trockenreifung viel Gewichtsverlust einhergeht. Laut Mitteilung der Stadt Frankfurt müssen mehrere Dutzend Rinderrücken, insgesamt rund 800 Kilogramm Fleisch, auf Kosten der Metzgerei entsorgt werden.

Kontrolle bereits vor einem Monat

Es war nicht der erste Besuch in der Traditionsmetzgerei: Bereits am 29. Juni habe dort eine Plankontrolle der stattgefunden. Dabei sei „augenscheinlich verdorbenes Dry-Aged-Roastbeef“ festgestellt worden. Der betroffene und zum Verkauf bestimmte Rinderrücken „erschien damit nicht sicher und definitiv nicht zum Verzehr geeignet“, wie die Stadt mitteilt, das Fleisch sei „umgehend sichergestellt“ worden. Weil die Kontrolleure außerdem „allgemein unhygienische Zustände“ und Mäusebefall feststellten, wurde die Metzgerei geschlossen.

Links ein Blick auf die verdorbenen Rinderrücken. In der Mitte das mit Maden versetzte Fleisch. Rechts einer Madenfunde. (Foto: Ordnungsamt Frankfurt am Main)

Nachdem bei einer Nachkontrolle am 1. Juli die Behebung der Mängel festgestellt worden war, durfte der Familienbetrieb wieder öffnen. Bei der Untersuchung des Rindfleischs sei „ein akuter Befall mit Fliegenlarven in den Rinderrücken“ festgestellt worden. Die Kontrolleure hätten 39 Rinderrücken sichergestellt und Proben genommen.

Betrieb muss nicht wieder schließen

Die Untersuchung im Hessischen Landeslabor führte nun am Mittwoch dazu, dass die Kontrolleure wieder anrückten. „Im Beisein des Inhabers der Metzgerei“, teilt die Stadt mit, „wurden zehn der sichergestellten Rinderrücken geöffnet“ – mit dem bekannten Ergebnis. „Das ist für uns natürlich sehr misslich“, sagte er dem Hessischen Rundfunk auf Anfrage. Er machte Lücken in der Kühlkette auf dem Transport für den Ungeziefer-Befall verantwortlich. Die Stadt Frankfurt hat gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weil die restlichen Umstände nicht zu beanstanden gewesen seien, habe der Betrieb nicht erneut geschlossen werden müssen. „Eine Gefahr für Verbraucherinnen und Verbraucher war wegen der rechtzeitigen Sicherstellung des Fleisches nicht gegeben“ betont die Stadt Frankfurt. Das Ordnungsamt wollte über die städtische Pressemitteilung hinaus am Freitag keine Fragen beantworten. Schriftlich eingereichte Fragen dieser Zeitung an den Metzgerei-Inhaber wurden nicht beantwortet.

Es ist nicht der erste Frankfurter Lebensmittelskandal in diesem Jahr: Im April erkrankten nach dem Verzehr von Speisen in einem Asia-Restaurant mehr als 60 Gäste an einem Magen-Darm-Infekt. Kurz vor Ostern sorgte verunreinigtes Gemüse für Entsetzen: Geschnittene Gurken von einem Lebensmittelbetrieb im Kreis Groß-Gerau hatten mehrere Listeriose-Fälle verursacht, in einer Offenbacher Klinik starb ein Patient nach dem Verzehr des verseuchten Krankenhausessens.