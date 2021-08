Flutkatastrophe: Landrat Pföhler gibt Amt auf

Landrat Jürgen Pföhler (CDU) besucht die Boeselager-Realschule. Die Schule wurde durch die Flutkatastrophe stark beschädigt. (Foto: dpa/Thomas Frey)

AHRWEILER - Der durch die Flutkatastrophe im Ahrtal in die Kritik geratene Landrat Jürgen Pföhler wird sein Amt auf Dauer aufgeben. Dies gab die CDU-Fraktion im Kreistag bekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Landrat und einen Mitarbeiter des Krisenstabs, weil der Verdacht besteht, dass sie zu spät den Katastrophenfall ausgerufen hätten. Pföhler hatte mitgeteilt, an der Aufklärung mitwirken zu wollen und sich inzwischen krank gemeldet. In der Pressemitteilung seiner Parteifreunde heißt es, Pföhlers Entscheidung, nicht mehr in sein Amt zurückzukehren, sei „notwendig und unausweichlich“. Weiter: „Das Vertrauen der Menschen im Kreis Ahrweiler ist nicht mehr gegeben.“ Der Kreis Ahrweiler benötige in der aktuellen Ausnahmesituation eine entschlossene und zupackende Führung und damit einen personellen Neuanfang.