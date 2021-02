Frankfurt: Auto erfasst mehrere Passanten

Das Auto kam auf dem Fach zum Liegen. (Foto: 5vision Media)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt - Ein Autofahrer ist am Samstag in Frankfurt von der Fahrbahn abgekommen und in Passanten gefahren. Der Fahrer und zwei Fußgänger wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfall passierte am Nachmittag auf einer breiten Kreuzung nahe des Frankfurter Südbahnhofs. Auch wenn die Ursache noch nicht ermittelt werden konnte, geht die Polizei von einem Unfall und nicht von einer absichtlichen Kollision mit den Menschen auf dem Bürgersteig aus.