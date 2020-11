Frankfurt führt Tempo 40 in der Innenstadt ein

Bald wird es in der Frankfurter Innenstadt Tempo 40 geben. (Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa)

FRANKFURT - Die Stadt Frankfurt am Main führt am 1. Januar 2021 ein Tempolimit von 40 Kilometern pro Stunde in der Innenstadt ein. Das sagte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) am Mittwoch auf Anfrage. Auf diese Weise sei es voraussichtlich möglich, drohende Fahrverbote zu verhindern. Das Land Hessen habe die für ein Tempolimit notwendige Genehmigung erteilt.



Gericht war der Meinung, dass geplante Vorhaben nicht ausreichen

Im Dezember hatte der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entschieden, dass die Stadt zur Reduzierung des Stickstoffdioxid-Ausstoßes Fahrverbote in kleinen Zonen oder auf bestimmten Strecken prüfen und umsetzen muss. Das Gericht war damals zu der Überzeugung gelangt, dass die bisher geplanten Vorhaben der Stadt nicht geeignet seien, die Grenzwerte einzuhalten.