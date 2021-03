Frankfurt: Mann mit Luftdruckgewehr löst SEK-Einsatz aus

Die Waffen wurden von der Polizei sichergestellt. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Ein Mann mit einem Luftdruckgewehr und einem täuschend echt aussehenden Revolver hat in Frankfurt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen meldeten am Montagnachmittag einen Mann mit einem Gewehr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Schwer bewaffnete Kräfte, darunter auch das Frankfurter Spezialeinsatzkommando (SEK), seien angerückt. Der 68-jährige Mann sei rasch und widerstandslos festgenommen worden.

Er hatte ein Luftdruckgewehr mit Zielfernrohr sowie die Revolver-Attrappe bei sich. "Eine Erklärung für sein Verhalten, blieb er den Ermittlern bislang schuldig", teilte die Polizei mit. Die Waffen wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Verknüpfte Artikel