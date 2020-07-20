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Montag, 20.07.2020 - 13:04
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Frankfurt sperrt Opernplatz – Kriminologe: “Nur begrenzte Wirkung”

Als Konsequenz aus den Krawallen am Wochenende verhängt die Stadt eine Wochenendsperre ab 0 Uhr. Der Wiesbadener Wissenschaftler Axel Dessecker bezweifelt, dass so eine Maßnahme viel bringt.

Ulrich Gerecke: Reporter Politikredaktion
Von Ulrich Gerecke
Reporter Politikredaktion
Leere Mülltonen werden am Frankfurter Opernplatz abgeholt. Nach den nächtlichen Krawallen in der Nacht zum 19. Juli treffen sich Vertreter der Stadt und der Polizei zu einer Sicherheitskonferenz. Bei Ausschreitungen auf dem Opernplatz wurden mindestens fünf Polizisten verletzt. Fast 40 Menschen wurden festgenommen. Foto: dpa

Leere Mülltonen werden am Frankfurter Opernplatz abgeholt. Nach den nächtlichen Krawallen in der Nacht zum 19. Juli treffen sich Vertreter der Stadt und der Polizei zu einer Sicherheitskonferenz. Bei Ausschreitungen auf dem Opernplatz wurden mindestens fünf Polizisten verletzt. Fast 40 Menschen wurden festgenommen. (Foto: dpa)

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