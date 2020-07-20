Montag, 20.07.2020 - 13:04
3 min
Frankfurt sperrt Opernplatz – Kriminologe: “Nur begrenzte Wirkung”
Von Ulrich Gerecke
Reporter Politikredaktion
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