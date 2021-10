Frankfurter Buchmesse: Das muss ich für einen Besuch wissen

Regionale Programmbühnen

Verlage aus Rheinland-Pfalz betreiben in diesem Jahr auf der Buchmesse gleich zwei Programmbühnen. Neu ist die Bühne des Vereins „PlanBuch“ (Halle 3.0, C3), in dem sich mehrere Verlage zusammengeschlossen haben – hier wird am Freitag um 14.30 über das Thema „G*tt w/m/d. Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten“ diskutiert.



In Halle 3.1, Stand E 50 lockt wieder die Bühne des Verlags-Karrees Rheinland-Pfalz, am Freitag unter anderem mit dem Thema „Kriminelles aus Rheinhessen“ um 14 Uhr. Am Samstag geht es dort unter anderem um Lieblingsplätze (13 Uhr) und Glücksorte (14.30 Uhr) sowie um das Jubiläum 500 Jahre Luther auf dem Wormser Reichstag (15 Uhr).