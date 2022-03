Frankfurter Feuerwehr birgt Auto aus dem Main

Die Feuerwehr hat bei Frankfurt Höchst ein Auto aus dem Main gezogen. (Foto: 5vision.media)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - In Frankfurt haben Rettungskräfte ein Auto aus dem Main gezogen. Zeugen hatten das Fahrzeug im Wasser entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Anschließend seien zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr mit mehreren Booten im Einsatz gewesen, unter anderem auch der Sonderdienst Wasserrettung.

Der Einsatz wurde in der Nacht abgebrochen, da das Auto nicht gefunden werden konnte. Die Suche wurde am Mittwoch fortgesetzt - und war erfolgreich. Ein Bergungsschiff machte das Auto ausfindig und brachte es an Land. Nach ersten Angaben der Polizei befanden sich keine Menschen in dem Wagen. Wie das Auto in den Main gelangt ist, ist noch unklar.

Einsatzkräfte der Feuerwehr suchen mit Booten den Main bei Frankfurt-Höchst ab. (Foto: 5vision.media)