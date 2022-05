5 min

Frankfurter Flughafen: Warum Pier G noch nicht benutzt wird

Der Flugsteig G am Terminal 3 ist fristgerecht fertig geworden. Warum er am Frankfurter Flughafen vorerst nicht gebraucht wird und was ihn von den anderen Piers unterscheidet.

Von Daniel Baczyk Redaktion Südhessen