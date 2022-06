Frankfurter können Knöllchen bequem beim Einkaufen bezahlen

Tagesgeschäft in Frankfurt: Ein Mitarbeiter der Städtischen Verkehrspolizei klemmt einen Strafzettel hinter den Scheibenwischer eines Autos. Künftig können säumige Parksünder ihr Knöllchen im Supermarkt bezahlen, nachdem sie gemahnt wurden. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Das Knöllchen beim Einkaufen zahlen“ – die Überschrift der Pressemitteilung aus dem Frankfurter Rathaus klingt nach einem bequemen Weg, Strafzettel in der Mainmetropole direkt an der nächsten Supermarktkasse zu begleichen. Das Pilotprojekt, das die Stadt gemeinsam mit dem Berliner Unternehmen viafintech angestoßen hat, ist aber etwas komplexer, als die städtische Schlagzeile suggeriert. Es setzt etwas später an: wenn das Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit vom Falschparker oder Müllsünder nicht bezahlt wurde, er die Post vom Ordnungsamt also zunächst „ignoriert“ hat.

In mehr als 10.000 Filialen bundesweit möglich

In diesen Fällen kommt das Sachgebiet Vollstreckung im Kassen- und Steueramt zum Einsatz, um das Geld doch noch „einzutreiben“. Künftig ist in diesen Schreiben ein individueller Barcode auf die Zahlungsaufforderung gedruckt. Zahlungspflichtige Empfänger können den unteren Teil des Briefs mit dem Barcode abtrennen, um ihn innerhalb von 14 Tagen bei diversen Einzelhändlern scannen zu lassen und bar sowie anonym zu bezahlen. Möglich wird dies durch die Kooperation mit dem Berliner Unternehmen viafintech, das ein großes Partnernetzwerk an Supermärkten, Tankstellen, Baumärkten und Banken hat.

„Die Touristin aus Kiel“, konstruiert Kämmerei-Sprecherin Daniela Cappelluti, „kann ihr Knöllchen, das sie beim Frankfurt-Besuch bekommen und anschließend ,vergessen‘ hat, bequem daheim in Kiel beim Einkauf bezahlen“ – oder in bundesweit mehr als 10.000 Geschäften, die man unter www.viacash.com/filialfinder recherchieren kann. Die Grenze liegt, zur Verhütung von Geldwäsche, bei Beträgen von 999 Euro.

Man wolle es den Bürgern „so leicht wie möglich machen, ausstehende Beträge zu bezahlen. Damit nutzen wir die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet“, erklärt Frankfurts Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne)den Hintergrund des neuen Verfahrens. So erreiche man eine Zielgruppe, die es zwar gewohnt sei, mit dem Smartphone per Paypal zu bezahlen, aber mit Banküberweisungen nicht wirklich vertraut sei, ergänzt Cappelluti. Es gehe nun darum zu schauen, wie viele Bürger davon Gebrauch machten. Potenzial ist da: So bekam das Kassen- und Steueramt 2021 23.788 Vorgänge zwecks Ausstellung einer Vollstreckungsankündigung vom Ordnungsamt übermittelt, weil Empfänger auf die Mahnung nicht reagierten.



In Köln, wo die Stadtverwaltung im Juli 2020 ein ähnliches Pilotprojekt mit viafintech startete, waren es innerhalb eines knappen Jahres rund 8860 Strafzettel – bei rund 565.000 Verstößen, eine Quote von nur knapp 1,6 Prozent. Trotzdem hieß es vergangenes Jahr von der Stadtverwaltung, man wolle diese Zahlungsart beibehalten. Der Unterschied: In der Rheinmetropole bekommen Parksünder bereits mit dem Anhörungsbogen den Barcode, den sie mit in den Supermarkt nehmen. Am Main wird (zunächst) noch ein bischen mehr Papier verschickt.

Einzelhändler verdienen mit

Ulrike Czekay, Sprecherin von viafintech, wäre es durchaus recht, wenn man in Frankfurt ebenfalls früher ansetzen würde. Das im Jahr 2011 als klassisches Start-up gegründete Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf E-Commerce und befasste sich mit der Frage, wie man erfahrene Online-Einkäufer in stationäre Filialen bekommt und zusätzlich den dortigen Bestandskunden einen weiteren Service anbietet. „Viele Leute haben gar kein Bankkonto oder wollen bei Amazon einkaufen, ohne ihre Kontodaten preiszugeben“, erklärt Czekay. Eine andere Anwendung: Einzahlungen bei Online-Banken, die gar keine Filialen haben. Dazu entwickelten die Berliner diverse Schnittstellen und Apps, darunter Viacash, das nun in Frankfurt zum Einsatz kommt. Damit wird es möglich, im Einzelhandel sowohl Geld einzuzahlen, etwa für Bußgelder, oder abzuheben, etwa bei Gutschriften.

Die Einzelhändler bekommen pro Transaktion eine Vergütung. „Das ist eines unserer stärksten Verkaufsargumente.“ Mit Viacash sei man außer in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in Italien, Spanien und Griechenland vertreten. „In bargeldaffinen Ländern wie Italien und Brasilien gibt es einen hohen Anteil von Leuten, die ihre Rechnungen im Einzelhandel in bar, etwa in Italien im Lottoladen bezahlen“, berichtet die Sprecherin. In Frankfurt sei man bereits „produktiv für Knöllchen in der Vollstreckung“, die Zahlungsweise soll dann und soll auf weitere Ordnungswidrigkeiten ausgeweitet werden. Zudem sei man mit weiteren Kommunen im Gespräch.