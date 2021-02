Frankfurter Messerattacke: 78-Jähriger gestorben

FRANKFURT - Nach der Messerattacke im Frankfurter Bahnhofsviertel mit vier Opfern ist ein 78-Jähriger gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, starb der Mann am Mittwoch, rund zwei Wochen nach dem Angriff. "Die Frankfurter Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermitteln daher nun in einem Fall wegen des Verdachts des Mordes, in zwei Fällen wegen des Verdachts des versuchten Mordes und in einem Fall wegen des Verdachts des versuchten Totschlages", hieß es weiter.