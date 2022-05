Frankfurter OB Feldmann tritt nicht zurück

Bei den Aufstiegsfeierlichkeiten der Frankfurter Eintracht im Römer irritierte OB Peter Feldmann gleich mehrfach. (Foto: dpa/Boris Roessler)

FRANKFURT - Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) will im Amt bleiben, aber bis zur Sommerpause nahezu vollständig auf repräsentative Termine verzichten und seine Pressearbeit einstellen. Das hat der 63-Jährige am Mittwochvormittag bei einem Statement vor Journalisten im Frankfurter Römer erklärt. In den vergangenen Tagen war der Druck auf Feldmann, gegen den die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Awo-Affäre wegen Vorteilsnahme Anklage erhoben hat, weiter gewachsen. Grund sind mehrere Auftritte rund um die Europapokal-Feierlichkeiten der Frankfurter Eintracht. Am Montag hatte seine eigene Partei Feldmann aufgefordert, sein Amt niederzulegen. Zuvor hatten sich bereits Grüne, CDU, FDP und Volt für einen Rücktritt ausgesprochen. Am Dienstag hatte Feldmann dann eine persönliche Erklärung für den späten Mittwochvormittag angekündigt. Erwartet wurde von vielen ein Rücktritt Feldmanns. Anstatt repräsentative Termine und Pressearbeit zu machen, will Feldmann nun nach eigenen Angaben Themen vorantreiben, wie kostenlose Kinderbetreuung oder bezahlbares Wohnen. Nachfragen zu dem Statement waren nicht zugelassen.

Am Wochenende war ein Video im Internet aufgetaucht, in dem Feldmann auf dem Flug zum Europa-League-Finale nach Sevilla von Flugbegleiterinnen spricht, „die mich hormonell am Anfang erst mal außer Gefecht gesetzt haben“. Am vergangenen Donnerstag hatte das Stadtoberhaupt zudem auf der Pokalfeier für Irritationen gesorgt. Dort nahm er zunächst Eintracht-Frankfurt-Kapitän Sebastian Rode und Trainer Oliver Glasner den Pokal aus der Hand, um damit vorwegzuschreiten. Bei seiner Rede sprach der OB, der sich selbst als Eintracht-Fan bezeichnet, dann mehrere Namen der Spieler falsch aus. Feldmann selbst bedauerte sein Auftreten bei der Party, und auch für seinen Satz im Flugzeug entschuldigte er sich später.

Wo sind sie jetzt? (@exprofis) May 19, 2022

מרקו Marko (@marko_rogge) May 21, 2022

"Ja, ich habe Fehler gemacht", sagte Feldmann nun zu Beginn seines Statements im Römer, "dafür stehe ich zurecht in der Kritik." Er habe verstanden, dass er in den Augen vieler nicht die nötige Zurückhaltung habe walten lassen. Er sei "selbst erschrocken" gewesen, als er das Video seiner anzüglichen Bemerkungen im Flieger gesehen habe. Er bat "aus tiefstem Herzen" um Entschuldigung bei den Betroffenen. Ihm tue auch sein Verhalten bei der Pokalfeier der Eintracht leid, sagte Feldmann: "Mir sind die Gäule durchgegangen." Für ein klärendes Gespräch mit den Verantwortlichen der Eintracht sei er jederzeit offen. Dass auch seine eigene Partei seinen Rücktritt gefordert habe, „respektiere ich“, sagte er. Für sein Statement im Römer war Feldmann am Vortag vom Weltwirtschaftsforum in Davos abgereist, wo er bei einem Empfang die Stadt Frankfurt hatte vertreten sollen. Vertreten wurde Frankfurt stattdessen durch den Offenbacher Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD).

Im März hatte die Frankfurter Staatsanwaltschaft Anklage wegen eines hinreichenden Tatverdachts der Vorteilsannahme erhoben. Feldmanns Frau soll als Leiterin einer Awo-Kita „ohne sachlichen Grund“ ein übertarifliches Gehalt bezogen haben, wie es hieß. Zudem habe die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Feldmann im Wahlkampf 2018 durch Einwerbung von Spenden unterstützt. Im Gegenzug habe er die Interessen der Awo Frankfurt „wohlwollend berücksichtigen“ wollen. Zu dem anstehenden Gerichtsverfahren sagte Feldman am Mittwoch, er sei unschuldig, sein Wohlwollen sei nicht käuflich, er sei nicht korrupt.

