Frankfurter OB Feldmann will zurücktreten

Peter Feldmann (SPD), Oberbürgermeister von Frankfurt, während der Stadtverordnetenversammlung im Römer.

FRANKFURT - Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat in einer persönlichen Erklärung seinen Rückzug vom Amt für Ende Januar 2023 angekündigt. Er wolle der Stadt damit ein quälendes und teures Abwahlverfahren ersparen, teilte er am Dienstag in Frankfurt mit.

„Damit möchte ich der Stadt Frankfurt ein quälendes und teures Abwahlverfahren ersparen – und die Gelegenheit nutzen, meine Amtsgeschäfte nach nunmehr über zehn Jahren zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen“, erklärte er.

Gegen Feldmann läuft derzeit ein Verfahren wegen Vorteilsnahme, zuletzt geriet er zudem auch wegen des Pokal-Skandals und auch wegen sexistischer Äußerungen in die Kritik. Erst Anfang Juni erklärte Feldmann, er werde nicht zurücktreten, sondern lediglich weitestgehend auf öffentliche Auftritte verzichten.