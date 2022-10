Frankfurter OB Peter Feldmann steht ab Dienstag vor Gericht

Maja Wolff will Feldmann beerben

Die Unternehmerin und Kulturschaffende Maja Wolff will Oberbürgermeisterin in Frankfurt werden. Die 57-Jährige, als Veranstalterin des Grüne-Soße-Festivals bekannt, werde als parteilose Kandidatin bei der nächsten OB-Wahl antreten, gab sie am Freitag bekannt. Wann diese stattfindet, hängt vom Ausgang des Abwahlverfahrens am 6. November ab.