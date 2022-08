Frankfurter Stadion nach Benefizspiel evakuiert

Neben Sebastian Vettel (links) nimmt Dirk Nowitzki (rechts) Mick Schumacher nach dessen Tor beim Benefizspiel "Champions for Charity" zu Ehren von Formel 1-Legende Michael Schumacher in den Arm. (Foto: Arne Dedert/dpa )

FRANKFURT/MAIN - Das Frankfurter Fußballstadion ist nach dem Benefizspiel "Champions for Charity" kurzzeitig geräumt worden. "Achtung, Achtung, aufgrund einer technischen Störung sollten Sie das Gebäude auf den vorgezeichneten Fluchtwegen umgehend verlassen", dröhnte es per Lautsprecherdurchsage aus den Boxen. Dabei sollten keine Aufzüge benutzt werden. Nach etwa 15 Minuten hatte sich die Lage beruhigt, die Verantwortlichen gewährten wieder Einlass.

Wirklich bedrohlich wirkte die Situation auch im ersten Moment nicht, am Stadionausgang hatten noch zahlreiche Fans auf die Stars um Dirk Nowitzki und Mick Schumacher gewartet. Das Team "Schumacher and Friends" hatte sich am Mittwochabend in dem Benefizspiel mit 11:10 gegen Nowitzkis Team durchgesetzt.