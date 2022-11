Frankfurts Achtelfinal-Gegner wird ausgelost

Die Mannschaft jubelt nach einem Sieg. (© Arne Dedert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) - - Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wartet gespannt auf seinen Achtelfinalgegner in der Champions League. An diesem Montag (12.00 Uhr) werden in Nyon die Partien der Runde der letzten 16 ausgelost. Frankfurt schloss die Gruppe D als Zweiter ab und hat nun sechs mögliche Gegner. Neben Englands Vertretern Manchester City und FC Chelsea sind dies auch Real Madrid, Benfica Lissabon, der FC Porto und der SSC Neapel. Die Partien finden an insgesamt acht Terminen im Februar und März statt. „Gegen Manchester City würde ich nicht unbedingt gerne spielen. Insgesamt sind alle brutal stark, wir glauben aber trotzdem an unsere Chance“, sagte Kapitän Sebastian Rode.