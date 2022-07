Fraport: Kaum Probleme am Frankfurter Flughafen trotz Ferien

Passagiere warten auf dem Flughafen in Frankfurt am Main auf ihren Check-In. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Der Betrieb am Frankfurter Flughafen läuft nach Angaben des Betreibers Fraport auch am zweiten Tag der Sommerferien in mehreren Bundesländern ohne erkennbare Probleme. In den Terminals herrsche zwar Hochbetrieb, aber bislang funktioniere alles geordnet, sagte ein Fraport-Sprecher am Sonntag.

Ein Sprecher der Bundespolizei berichtete von "moderaten Wartezeiten" von 20 bis 30 Minuten an den Sicherheitskontrollen: "Die Kontrollen funktionieren reibungslos, unsere Maßnahmen wie zusätzliches Personal wirken."

Lesen Sie auch: Lange Schlangen zum Ferienstart am Frankfurter Flughafen

Weil in gleich drei Bundesländern - Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland - am Freitag die Sommerferien begannen, hatte sich Deutschlands größter Flughafen auf einen großen Andrang von Passagieren vorbereitet. Am Wochenende wurden täglich bis zu 200.000 Fluggäste erwartet. Bereits am Freitag waren es etwa 180.000.