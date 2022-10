Frau bei Streit schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. (© Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Lampertheim (dpa/lhe) - - Bei einem Streit zwischen zwei Frauen in Lampertheim im Kreis Bergstraße hat eine 36-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Es besteht keine Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit. Aus noch unbekanntem Grund seien die beiden Frauen in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung aneinandergeraten. Beide hätten dabei Schnittverletzungen erlitten. Zeugen alarmierten die Polizei. Die 46-Jährige sei vorläufig festgenommen worden. Es werde wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt.