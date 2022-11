Frau bei Wohnungsbrand verletzt: Nachbarn rufen Feuerwehr

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. (© Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild)

Marburg (dpa/lhe) - - Bei einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Marburg ist am frühen Freitagmorgen eine Bewohnerin verletzt worden. Nachbarn hätten den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr verständigt, sagte ein Sprecher der Polizei. Die 53-Jährige sei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden liege nach ersten Erkenntnissen im fünfstelligen Bereich, sagte der Polizeisprecher weiter. Die Brandursache sei noch unklar.