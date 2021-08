Frau in Frankfurt von Lkw überrollt und schwer verletzt

Der Rettungsdienst ist unterwegs zu einem Patienten. (Foto: benjaminnolte - stock.adobe)

FRANKFURT - Eine Fußgängerin ist am frühen Montagabend in Frankfurt von einem Lastwagen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte die Frau an einer Ampel im Stadtviertel Gallus die Straße überquert und war von dem Lkw erfasst worden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. So stehe noch nicht fest, ob die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls Grün für die Fußgängerin zeigte. Auch das Alter der Frau war zunächst unklar.