Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Sachsenhausen

Frankfurt am Main - Bei einem Wohnungsbrand im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist eine Frau tot gefunden worden. Aus bisher ungeklärter Ursache war die Küche in der Wohnung im dritten Obergeschoss in Brand geraten, wie die Feuerwehr am Mittwochabend mitteilte. Bei der Toten habe es sich um die Bewohnerin gehandelt, sagte ein Sprecher.

Als die Einsatzkräfte die Wohnungstür öffneten, seien ihnen die Flammen schlagartig entgegengekommen, das Feuer habe sich schnell ausgebreitet. Die Feuerwehr verhinderte demnach aber, dass es weitere Teile des Wohnhauses erreichte. Der Sprecher konnte nicht sagen, ob die anderen Wohnungen nach dem Brand am Mittwochabend bewohnbar waren. Auch Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.