Frauenpaare: Schwangerschaft mit vielen Hürden

Förderung vom Land, aber nur bei einer Krankheit

Seit März 2021 fördert das Land Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem Bundesfamilienministerium Kinderwunschbehandlungen von verheirateten und unverheirateten Paare. Als erstes Bundesland in Deutschland fördert Rheinland-Pfalz auch Frauenpaare, die krankheitsbedingt keine Kinder bekommen können. Doch was bedeutet das im Detail und warum muss bei der Förderung eine Krankheit vorliegen?



Wie Franziska Schmitt, Pressesprecherin des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums informiert, sei nach dem Paragrafen 27a „Künstliche Befruchtung“ im Sozialgesetzbuch (SGB) V eine Förderung bei allen antragstellenden Frauen nur bei einer krankheitsbedingten Kinderlosigkeit möglich. „Man muss natürlich auch bedenken, dass ein solcher Eingriff ganz erhebliche gesundheitliche Auswirkungen hat, die nur aufgrund einer medizinischen Erforderlichkeit gerechtfertigt sind“, so die Pressesprecherin.



Unterschiede bei der Höhe der Förderung gibt es aber schon. So beträgt sie bei lesbischen Paaren im ersten bis dritten Behandlungszyklus 12,5 Prozent des den Paaren nach Kostenübernahme sonstiger Leistungsträger (also der Krankenkassen) verbleibenden Eigenanteils. Im vierten Behandlungszyklus 25 Prozent. Bei heterosexuellen Paaren beträgt sie im ersten bis dritten Behandlungszyklus 50 Prozent, bei unverheirateten heterosexuellen Paaren 25 Prozent des nach Kostenübernahme sonstiger Leistungsträger verbleibenden Eigenanteils. Im vierten Behandlungszyklus beträgt die Förderung bei unverheirateten und verheirateten heterosexuellen Paaren 50 Prozent.



„Die unterschiedliche Förderhöhe von lesbischen und heterosexuellen Paaren ergibt sich aufgrund der fehlenden Co-Finanzierung des Bundes“, sagt Pressesprecherin Schmitt. So tragen der Bund und das Land im ersten bis dritten Behandlungszyklus jeweils 25 Prozent bei verheirateten heterosexuellen Paaren, bei den unverheirateten heterosexuellen Paaren jeweils 12,5 Prozent des nach Kostenübernahme sonstiger Leistungsträger verbleibenden Eigenanteils. Im vierten Behandlungszyklus ist der Prozentsatz der Förderung doppelt so hoch.