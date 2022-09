Fridays for Future-Aktivist: „Regierung versagt kläglich“

Zur Person

Moritz Richter ist Jahrgang 2006 und kommt aus Wiesbaden. Seit vergangenem Jahr engagiert er sich in der Wiesbadener Ortsgruppe von Fridays for Future. Hier kümmert sich der 16-Jährige um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Neben seiner Tätigkeit bei Fridays for Future arbeitet der Schüler, der gerade sein Fachabitur macht, in einem Krankenhaus und engagiert sich politisch.