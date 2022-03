Friedensbotschaften am Himmel über dem Rhein-Main-Gebiet

Heute werden am Himmel über dem Rhein-Main-Gebiet Friedensbotschaften zu lesen sein - wie hier bereits über Wiesbaden. (Foto: Lukas Görlach)

MAINZ/WIESBADEN - Heute Nachmittag lohnt sich ein Blick nach oben. Dann nämlich sollen Friedensbotschaften am Himmel zu sehen sein. Etwa gegen 15/15.30 Uhr wollen die „Skytexter“ heute, am Mittwoch, über dem Rhein-Main-Gebiet ein Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden setzen.

Das Team von Kunstflugpiloten, rund um Gründer und Team-Leader Tim Tibo, wird die Botschaften „STOP THE WAR“ und „Frieden PEACE МИР“ an den Himmel über Frankfurt, Mainz und Wiesbaden schreiben. Aufgrund der Größe der Texte, so die „Skytexter“, werden sie weit darüber hinaus zu sehen sein.

Damit wollen sich auch die Kunstflugpiloten den dringenden Wünschen der Menschen in Deutschland, Europa und der Welt anschließen. „Wir sind sehr erschüttert von den aktuellen Ereignissen. Die Gedanken des Teams sind bei den Menschen in der Ukraine, und durch die Aktion soll die Hoffnung ausgedrückt werden, dass sehr bald wieder Frieden in Europa einkehrt“, sagt Tim Tibo.

Die „Skytexter“ sind damit schon zum dritten Mal am Himmel über dem Rhein-Main-Gebiet. Fünf Flugzeuge fliegen dabei in einer Linien-Formation in einer Höhe von ungefähr 3000 Metern und schreiben Worte und Botschaften in den Himmel. Das letzte Mal waren sie im Herbst 2021 über Frankfurt, Wiesbaden und Mainz zu sehen.