Frühlingsbeginn: Live-Stream vom Sonnenaufgang im VRM-Gebiet

Ob so der Sonnenaufgang zum Frühlingsbeginn aussehen wird? (Foto: Adriana La Marca)

RHEIN-MAIN - Es kann kalt sein und regnerisch, nebelig und ungemütlich. Und trotzdem machen sich mit dem Frühlingsanfang fast automatisch Frühlingsgefühle in vielen Menschen breit. Der astronomische Frühlingsbeginn, wenn Tag und Nacht gleich lang sind, fällt in diesem Jahr auf Sonntag, 20. März, um 16.32 Uhr. Um den Beginn der neuen Jahreszeit zu feiern, werden wir uns am Montag, 21. März, gegen 6 Uhr, an zentralen Aussichtspunkten im VRM-Gebiet – auf dem Neroberg in Wiesbaden, der Zitadelle in Mainz und der Mathildenhöhe in Darmstadt… – platzieren, und den ersten echten frühlingshaften Sonnenaufgang im Jahr 2022 für Sie streamen.

Hier sehen Sie ab 6.10 Uhr den Live-Stream vom Sonnenaufgang